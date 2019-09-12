Звездный бразилец трогательно попрощался с Зарей

Новости спорта:Бразильский полузащитник луганской Зари Силас трогательно попрощался с луганским клубом.

Бразильский полузащитник луганской Зари Силас, который был отдан в аренду в Хапоэль Ирони из города Кирьят Шмона в своем Instagram аккаунте трогательно попрощался с луганской командой.

"Я оставляю здесь мою благодарность Заре, также всем сотрудникам клуба. Большое спасибо всему тренерскому штабу, с которым я имел возможность работать в течение последних двух лет, спасибо за доверие ко мне, где, слава Богу, я всегда имел превосходные условия для того, чтобы быть в отличной форме.

И также, особенно выражаю мою благодарность всем нашим фанатам, которые всегда были на нашей стороне. Я буду продолжать болеть вместе с вами, чтобы вы пережили невероятные эмоции с командой", - написал Силас.

Напомним, Силас выступал в составе Зари с 2017-го года. За луганчан он провел более 50 матчей, в которых забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что перед тем как отдать Силаса в аренду, Заря дозаявила его на сезон.