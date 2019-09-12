Месси - о несостоявшемся трансфере Неймара: с ПСЖ трудно вести переговоры

Новости спорта:Лионель Месси высказался о несостоявшемся трансфере форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб минувшим летом.

Нападающий Барселоны Лионель Месси высказался о несостоявшемся трансфере форварда ПСЖ Неймара в каталонский клуб минувшим летом.

Звездный аргентинец развеял слухи о том, что он и другие футболисты "сине-гранатовых" просили руководство Барселоны подписать Неймара, однако, несмотря на это, Месси хотел бы, чтобы бразилец вернулся.

"Я был бы рад, если бы Неймар перешел в Барселону. Не знаю, все ли возможное сделала Барселона для его возвращения, но вести переговоры с ПСЖ действительно трудно.

Что касается футбольного мастерства, то Неймар сейчас один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров.

Мы никогда не просили клуб подписать Неймара, а лишь высказывали свое мнение по этому вопросу. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так", - приводит слова Месси Marca.