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Блохин может вернуться к тренерской работе

Блохин может вернуться к тренерской работе
09:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Олег Блохин может возглавить греческий ПАОК.

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин может возглавить греческий ПАОК.

Известно, что руководство клуба недовольно результатами команды в текущем сезоне. Президент ПАОКа Иван Саввиди решил сделать рокировку на тренерской позиции в клубе и уволить португальского специалиста Абеля Феррейру.

Отмечается, что ПАОК рассматривает кандидатуру Блохина на замену Феррейре.

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Также сообщается, что представители ПАОКа уже контактировали с Блохиным и сделали ему конкретное предложение.

Блохин находится без тренерской работы уже 5 лет, с тех пор, как был уволен из «Динамо» в 2014-м году.

Напомним, в квалификации ЛЧ ПАОК вылетел от «Аякса».

Также греческий клуб покинули украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

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Олег Блохин, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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