Блохин может вернуться к тренерской работе

Новости спорта:Олег Блохин может возглавить греческий ПАОК.

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин может возглавить греческий ПАОК.

Известно, что руководство клуба недовольно результатами команды в текущем сезоне. Президент ПАОКа Иван Саввиди решил сделать рокировку на тренерской позиции в клубе и уволить португальского специалиста Абеля Феррейру.

Отмечается, что ПАОК рассматривает кандидатуру Блохина на замену Феррейре.

Также сообщается, что представители ПАОКа уже контактировали с Блохиным и сделали ему конкретное предложение.

Блохин находится без тренерской работы уже 5 лет, с тех пор, как был уволен из «Динамо» в 2014-м году.

Напомним, в квалификации ЛЧ ПАОК вылетел от «Аякса».

Также греческий клуб покинули украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов.