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"Непонятно, почему возник конфликт": Беланов - о смене тренера в Динамо

"Непонятно, почему возник конфликт": Беланов - о смене тренера в Динамо
10:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Игорь Беланов поделился мнением о текущей ситуации в киевском клубе и об отношениях главного тренера Алексея Михайличенко с игроками.

58-летний экс-форвард «Динамо» Игорь Беланов поделился мнением о текущей ситуации в киевском клубе и об отношениях главного тренера Алексея Михайличенко с игроками.

«Сейчас непонятно, почему возник конфликт в киевском «Динамо». Молодежь якобы проявила недовольство в адрес Алексея Михайличенко по поводу имеющихся нагрузок и работе над выносливостью. Подобные вещи считаю недопустимыми. В бытность мою игроком «Динамо» тогдашний его состав очень много сделал и для клуба, и для сборной. Мы в ту пору много чего выигрывали, создавая историю столичного клуба. Но чтобы сказать Валерию Васильевичу Лобановскому, что тяжело заниматься «физикой» — нет, такого не было! Скажу больше: даже мыслей таких не возникало! И если у нынешней динамовской молодежи проявляется недовольство тренировочным процессом, то вы меня извините — это никуда не годится! Какой пример такие футболисты подают другим? Спрашивается: разве они не знали, куда шли или рассчитывали в «Динамо» на что-то другое? Это футбол, и по-другому в нем не бывает.

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Почему команда с середины 80-х и до начала 90-х загоняла всех подряд? Да потому, что у ее игроков было все в порядке с регулярными занятиями «физикой». Мы работали до седьмого пота в горах, бывало, что и «рыгали» после тренировок. А все потому, чтобы выходя на поле, не позориться перед болельщиками. Нынешняя молодежь «Динамо» должна не высказывать претензии к главному тренеру, а наоборот — подержать его. Молча выполняя все тренерские рекомендации и требования. Я еще понимаю, если бы о недовольстве что-то говорили иностранцы. Но оказывается, что это делают как раз наши игроки. Трудно понять, чем они могут быть недовольны. Так и хочется сказать: ребята, вы сделайте хотя бы что-нибудь в жизни, а уже потом рассказывайте, чем довольны, а чем — нет.

Алексей Михайличенко как тренер прошел очень хорошую школу. Но такого, чтобы все получалось само по себе и мгновенно, не бывает. Не все сразу! У Лобановского тоже ведь не все получалось. Да, были поражения и неудачи, но тем не менее, мы потихоньку шли к намеченной цели. И никто из нас не мог подойти к Валерию Васильевичу и выразить претензию: мол, вы меня загоняли. Как бы нам ни было тяжело, но виду мы не показывали - терпели. Помнится, когда я только перешел из «Черноморца» в «Динамо», во время пробежек всегда приходил к финишу последним. Но потом прошло с полгода, и тест Купера я пробегал уже в серединке. Я хотел чего-то достичь и к этому стремился. Чего искренне желаю и нынешней динамовской команде», — считает Беланов.

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Футбол, УПЛ, Игорь Беланов, Новости футбола.
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