"Это мой дом": Месси хочет остаться в Барселоне

Новости спорта:Форвард прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского клуба.

В последнее время в прессе появлялось много слухов о том, что нападающий Барселоны Лионель Месси после истечения контракта с каталонским клубом может продолжить карьеру в МЛС, а также имеет право расторгнуть соглашение с "сине-гранатовыми" каждое лето.

Сам звездный аргентинец поспешил успокоить болельщиков Барселоны и заявил, что хочет продолжить выступать в своей текущей команде.

"В моем контракте есть пункт о неразглашении информации, но я могу сказать, что хочу быть частью Барселоны как можно дольше. Всю свою карьеру я говорил, что это мой дом.

Мне не нужен долгосрочный контракт, который будет удерживать меня здесь. В Барселоне я хочу играть, быть важным членом команды, быть в хорошей физической форме.

Также мне нужно видеть, что моя команда все настроена на победу и высокие результаты. Для меня деньги или пункт о сумме отступных ничего не значат. Меня мотивируют другие вещи, в первую очередь то, что команда способна побеждать.

Веду ли я переговоры с Барселоной? Мой отец занимается этим, но пока мы не общались об этом. Если бы переговоры велись, то он бы мне об этом сказал", – приводит слова Месси Sport.es.