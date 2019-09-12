Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

"Это мой дом": Месси хочет остаться в Барселоне

"Это мой дом": Месси хочет остаться в Барселоне
12:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард прокомментировал слухи о возможном уходе из каталонского клуба.

В последнее время в прессе появлялось много слухов о том, что нападающий Барселоны Лионель Месси после истечения контракта с каталонским клубом может продолжить карьеру в МЛС, а также имеет право расторгнуть соглашение с "сине-гранатовыми" каждое лето.

Сам звездный аргентинец поспешил успокоить болельщиков Барселоны и заявил, что хочет продолжить выступать в своей текущей команде.

"В моем контракте есть пункт о неразглашении информации, но я могу сказать, что хочу быть частью Барселоны как можно дольше. Всю свою карьеру я говорил, что это мой дом.

СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко

Мне не нужен долгосрочный контракт, который будет удерживать меня здесь. В Барселоне я хочу играть, быть важным членом команды, быть в хорошей физической форме.

Также мне нужно видеть, что моя команда все настроена на победу и высокие результаты. Для меня деньги или пункт о сумме отступных ничего не значат. Меня мотивируют другие вещи, в первую очередь то, что команда способна побеждать.

Веду ли я переговоры с Барселоной? Мой отец занимается этим, но пока мы не общались об этом. Если бы переговоры велись, то он бы мне об этом сказал", – приводит слова Месси Sport.es.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
03 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
04 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
05 Коноплянка выбрал игровой номер в Шахтере (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь