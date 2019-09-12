Самбрано готов бороться за место в основе Динамо

Новости спорта:Перуанец готов доказывать свой уровень в клубе.

Перуанский защитник Динамо Карлос Самбрано не намерен оставаться на скамейке запасных киевского клуба. По его словам, он готов конкурировать за место в составе.

«Я постараюсь добиться места в основе Динамо. В последнее время у меня не было игрового времени за основу, но мне нужно набрать хорошую форму и постараться занять место в старте», — цитирует Самбрано Rpp.pe.

До этого главный тренер Динамо Алексей Михайличенко включил Самбрано в заявку на Favbet Лигу, а также на групповой этап Лиги Европы.

Напомним, к 30-летнему перуанцу был интерес со стороны клубов Германии, Франции, Португалии, а также Турции.

Самбрано, который перебрался в Динамо зимой 2018 года, так и не сыграл ни единого матча за киевлян. В августе прошлого года он отправился в аренду в Базель, проведя за швейцарский клуб 10 матчей и забив один гол. С Динамо Самбрано связывает контракт до лета 2021 года.

Свой следующий матч киевское Динамо проведет 15-го сентября против черниговской Десны. Киевляне находятся на 5-м месте УПЛ.