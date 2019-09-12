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Четверг, 12.09.2019
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ПСЖ готовит сумасшедший контракт для Верратти: детали сделки

ПСЖ готовит сумасшедший контракт для Верратти: детали сделки
13:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Марко Верратти вскоре может поставить подпись под новым 5-летним соглашением с клубом

Полузащитник Пари-Сен Жермен Марко Верратти вскоре может поставить подпись под новым 5-летним соглашением с клубом, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

26-летний итальянец в данный момент общается насчет продления контракта со спортивным директором чемпионов Франции Леонардо о пролонгации соглашения.

Важным фактором в пользу продления контракта для Верратти может стать увеличение зарплаты до 11 миллионов евро без учета бонусов.

Верратти выступает за парижан с 2012 года, куда он перешел с родной для себя Пескары. Действующий контракт рассчитан до 2021 года.

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В новом сезоне Верратти уже провел 5 матчей в составе ПСЖ во всех турнирах, сделав одну результативную передачу.

На данный момент команда Тухеля лидирует в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 9 очков после 4 стартовых туров.

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ПСЖ, Марко Верратти, Футбол, Новости футбола.
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