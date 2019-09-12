"Мне что, Милан купить?": президент Наполи раскритиковал жителей Неаполя

Новости спорта:Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис крайне недоволен тем фактом, что многие жители Неаполя болеют за другие клубы Серии А.

Наполи два последних сезона занимал второе место в Серии А, однако по посещаемости команда была только на седьмом месте. В прошлом сезоне на стадион Сан-Паоло приходили в среднем 28 768 болельщиков при вместимости в 55 000. Такая картина не нравится президенту клуба Аурелио Де Лаурентису.

"Я не понимаю, почему Бари в Серии С продает больше сезонных абонементов, чем Наполи, хотя мы и снизили цену", — заявил являющийся также хозяином Бари Де Лаурентис Corriere dello Sport.

"Считаю, что в Неаполе мы живем с завистью к командам из севера. У нас есть много болельщиков Ювентуса, Интера и Милана. Так что, мне купить Милан, чтобы неаполитанцы были счастливы?!"

К числу несчастливых неаполитанцев сейчас принадлежит тренер команды Карло Анчелотти, который крайне недоволен ходом ремонтных работ на стадионе Сан-Паоло. С другой стороны, главный архитектор этих работ Флориана Смиралья уверена, что Анчелотти не прав в своих суждениях.