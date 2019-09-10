Новичок Наполи: Пусть Ювентус не расслабляется

Новости спорта:Испанский форвард Фернандо Льоренте прокомментировал свое возвращение в чемпионат Италии.

Нападающий Фернандо Льоренте, присоединившийся к Наполи на правах свободного агента после ухода из Тоттенхэма, считает, что поражение его нынешней команды от Ювентуса не скажется на чемпионской гонке нынешнего сезона.

"Я не так уж часто и долго бывал в Неаполе, но успел полюбить этот город, – сказал Льоренте на пресс-конференции. – Мне хотелось вернуться в Серию А и играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов. Наполи — команда мирового класса, к тому же немалую роль сыграл тот факт, что моей персоной заинтересовался такой великий тренер, как Карло Анчелотти. Ради того, чтобы оказаться именно здесь, я был готов ждать три месяца".

"Ювентус и Наполи, который очень вырос за последние годы, являются сильнейшими командами Италии в настоящий момент. Я уверен, что нас ждет захватывающее противостояние в течение сезона, и не думаю, что Ювентус может расслабиться в чемпионской гонке после победы над Наполи".

"Я уже достаточно опытен, чтобы волноваться перед дебютом в новой команде. Я играл в разных, но везде забивал и приносил успех. Думаю, так же будет и на сей раз. А адаптироваться в новом коллективе мне наверняка помогут Хосе Кальехон и Фабиан Руис".

До перехода в Наполи 34-летний форвард выступал за Атлетик Бильбао, Ювентус, с которым дважды выиграл Серию А, Севилью, Суонси и Тоттенхэм.