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Новичок Наполи: Пусть Ювентус не расслабляется

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Новичок Наполи: Пусть Ювентус не расслабляется
18:38 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский форвард Фернандо Льоренте прокомментировал свое возвращение в чемпионат Италии.

Нападающий Фернандо Льоренте, присоединившийся к Наполи на правах свободного агента после ухода из Тоттенхэма, считает, что поражение его нынешней команды от Ювентуса не скажется на чемпионской гонке нынешнего сезона.

"Я не так уж часто и долго бывал в Неаполе, но успел полюбить этот город, – сказал Льоренте на пресс-конференции. – Мне хотелось вернуться в Серию А и играть за команду, выступающую в Лиге чемпионов. Наполи — команда мирового класса, к тому же немалую роль сыграл тот факт, что моей персоной заинтересовался такой великий тренер, как Карло Анчелотти. Ради того, чтобы оказаться именно здесь, я был готов ждать три месяца".

"Ювентус и Наполи, который очень вырос за последние годы, являются сильнейшими командами Италии в настоящий момент. Я уверен, что нас ждет захватывающее противостояние в течение сезона, и не думаю, что Ювентус может расслабиться в чемпионской гонке после победы над Наполи".

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 "Я уже достаточно опытен, чтобы волноваться перед дебютом в новой команде. Я играл в разных, но везде забивал и приносил успех. Думаю, так же будет и на сей раз. А адаптироваться в новом коллективе мне наверняка помогут Хосе Кальехон и Фабиан Руис".

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До перехода в Наполи 34-летний форвард выступал за Атлетик Бильбао, Ювентус, с которым дважды выиграл Серию А, Севилью, Суонси и Тоттенхэм.

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ФК Ювентус, ФК Наполи, Фернандо Льоренте, Футбол, Новости футбола.
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