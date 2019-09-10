Легендарному Ибрагимовичу установят памятник в Швеции феноменальных размеров (Фото)

Новости спорта:Легендарному экс-форварду Барселоны и Манчестер Юнайтед Златану Ибрагимовичу установят памятник в Швеции.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольный союз.

Статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Высота памятника составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Статую планируют установить в родном городе Златана Мальме, где он начинал футбольную карьеру.

"Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времен", - заявил председатель футбольного союза Хакан Шостранд.

Напомним, 37-летний Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 116 матчей и забил 62 года. С этим показателем он явлется лучшим бомбардиром в истории страны.