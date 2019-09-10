Скачать
Вторник, 10.09.2019
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 9 сентября (Видео)
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Кто станет чемпионом мира по баскетболу: осталось 8 команд
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч
Украина - Нигерия: где и когда смотреть контрольный матч

Легендарному Ибрагимовичу установят памятник в Швеции феноменальных размеров (Фото)

Смотрите фото (3)
Легендарному Ибрагимовичу установят памятник в Швеции феноменальных размеров (Фото)
17:29 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарному экс-форварду Барселоны и Манчестер Юнайтед Златану Ибрагимовичу установят памятник в Швеции.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Шведского футбольный союз.

Статуя станет подарком футболисту от Ассоциации футбола страны. Высота памятника составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

Статую планируют установить в родном городе Златана Мальме, где он начинал футбольную карьеру.

Сборная Украины навестили украинских военных (Фото)

"Памятник будет данью уважения величайшему футболисту Швеции всех времен", - заявил председатель футбольного союза Хакан Шостранд.

Игрок из третьей лиги Англии дважды забил прямым ударом с углового (Видео)

Напомним, 37-летний Ибрагимович провел в составе сборной Швеции 116 матчей и забил 62 года. С этим показателем он явлется лучшим бомбардиром в истории страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Швеция, ФК Барселона, ФК Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Энди Руис купил особняк после победы над Джошуа
02 Ман Сити назначил нового тренера
03 "Страшно отбивать удары Шевченко": Лунин - о подготовке к Нигерии
04 Заявка сборной Украины на матч против Нигерии: есть неожиданности
05 Шевченко: Изменения в составе будут, Нигерия - сильный соперник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь