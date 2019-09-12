Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Легендарный наставник Арсенала назвал главную проблему МЮ

Легендарный наставник Арсенала назвал главную проблему МЮ
13:58 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер поделился своим мнением о шансах Манчестер Юнайтед в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не верит в шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть Премьер-Лигу.

«Когда смотришь на «Манчестер Юнайтед», видишь клуб, у которого есть потенциал, - сказал французский специалист в интервью Sky Sports. – Но они пока не выглядят как единая команда.

Возможно, эти игроки пока недостаточно зрелые, чтобы вместе играть как команда «Манчестер Юнайтед». Здесь для меня пока стоит знак вопроса. Есть ощущение, что из них может что-то получиться, но пока команда не готова. Когда смотришь, как они играют, не видишь кандидата на чемпионство.

Скоулз: На пару лет Манчестер Юнайтед можно списывать

Реал готов пойти на условия МЮ в сделке по Погба

Повторят ли они то, что делали (Райан) Гиггз, (Пол) Скоулз, (Дэвид) Бекхэм на протяжении многих лет? Лично я в этом не уверен».

Добавим, что из четырех первых матчей нового сезона «красные дьяволы» выиграли лишь один, также потерпев одно поражение и дважды сыграв вничью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь