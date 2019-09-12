Легендарный наставник Арсенала назвал главную проблему МЮ

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер поделился своим мнением о шансах Манчестер Юнайтед в борьбе за чемпионство в АПЛ.

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не верит в шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть Премьер-Лигу.

«Когда смотришь на «Манчестер Юнайтед», видишь клуб, у которого есть потенциал, - сказал французский специалист в интервью Sky Sports. – Но они пока не выглядят как единая команда.

Возможно, эти игроки пока недостаточно зрелые, чтобы вместе играть как команда «Манчестер Юнайтед». Здесь для меня пока стоит знак вопроса. Есть ощущение, что из них может что-то получиться, но пока команда не готова. Когда смотришь, как они играют, не видишь кандидата на чемпионство.

Повторят ли они то, что делали (Райан) Гиггз, (Пол) Скоулз, (Дэвид) Бекхэм на протяжении многих лет? Лично я в этом не уверен».

Добавим, что из четырех первых матчей нового сезона «красные дьяволы» выиграли лишь один, также потерпев одно поражение и дважды сыграв вничью.