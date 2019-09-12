Реал теряет лидера команды накануне матча чемпионата Испании

Новости спорта:Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не сможет помочь мадридскому Реалу в ближайшем поединке чемпионата Испании.

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о травме полузащитника Луки Модрича.

В результате медицинского обследования врачи «сливочных» диагностировали 34-летнему хорватскому футболисту мышечное повреждение правой ноги. Точные сроки восстановления хавбека не уточняются.

«Реал» после трёх стартовых туров нового сезона испанской Примеры занимает пятое место в турнирной таблице с 5 очками в активе. В следующем туре «сливочным» предстоит сыграть с «Леванте». Матч состоится 14 сентября в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Модрич в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах чемпионата Испании, в которых отметился 1 результативной передачей.