Перес назвал главную цель Реала на трансферном рынке

Новости спорта:Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе является приоритетной целью Реала на трансферном рынке.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес рассказал о трансферных планах своего клуба на ближайшее будущее.

Приоритетной целью "сливочных", является нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, однако функционер не сильно оптимистичен касательно успешного заключения сделки с ПСЖ.

"Мы пытались приобрести Роберта Левандовского несколько лет, но получали от Баварии категорический отказ. Та же самая ситуация с Полем Погба. Что касается Килиана Мбаппе, разумеется, что он нам нравится, и мы попытаемся купить его, но ПСЖ его не продаст", - приводит слова Переса AS.

Напомним, ранее появлялась информация, что Зидан убедил Мбаппе перейти в Реал следующим летом.