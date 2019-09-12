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Полузащитнику Баварии сделали операцию: названы сроки восстановления

Полузащитнику Баварии сделали операцию: названы сроки восстановления
15:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Германии и Баварии Леон Горецка успешно был перенес операцию.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка не поможет своей команде в ближайших матчах.

Как сообщает Bild, 24-летний футболист получил травму бедра левой ноги в расположении сборной Германии, когда национальная команда готовилась к матчу квалификации чемпионата Европы – 2020 с Нидерландами (2:4).

Накануне, 11 сентября, Горецка успешно перенёс операцию, в ходе которой ему удалили гематому. Ожидается, что восстановление хавбека займёт 2-4 недели.

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«Бавария» после трёх туров занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в активе 7 очков и уступая лишь «РБ Лейпциг» (9). В следующем туре лидеры первенства сойдутся в очной встрече. Матч состоится 14 сентября в Лейпциге и начнётся в 19:30.

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ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Леон Горецка.
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