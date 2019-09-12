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Известный французский специалист трудоустроится в ФИФА

Известный французский специалист трудоустроится в ФИФА
17:44 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер стан работником Международной федерации футбола.

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер согласился перейти на работу в Международную федерацию футбола. Об этом сообщают информационные агентства.

Как отмечается, 69-летний французский специалист станет техническим директором ФИФА, однако его официальная должность в организации пока не согласована. Официальное объявление о назначении Венгера может состояться до конца этой недели.

Как известно, Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона 2017-2018 годов после 22 лет, проведенных во главе "канониров". На днях француз подтвердил, что планирует вернуться к тренерской работе.

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"Я хочу делиться знаниями и опытом, приобретенными в футболе. Хотел бы вновь окунуться в атмосферу соревнований. В последнее время я отклонил ряд славных предложений, потому что не чувствовал себя готовым", - сказал он.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, ФИФА, Футбол, Новости футбола.
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