Известный французский специалист трудоустроится в ФИФА

Новости спорта:Французский специалист Арсен Венгер стан работником Международной федерации футбола.

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер согласился перейти на работу в Международную федерацию футбола. Об этом сообщают информационные агентства.

Как отмечается, 69-летний французский специалист станет техническим директором ФИФА, однако его официальная должность в организации пока не согласована. Официальное объявление о назначении Венгера может состояться до конца этой недели.

Как известно, Венгер покинул "Арсенал" по окончании сезона 2017-2018 годов после 22 лет, проведенных во главе "канониров". На днях француз подтвердил, что планирует вернуться к тренерской работе.

"Я хочу делиться знаниями и опытом, приобретенными в футболе. Хотел бы вновь окунуться в атмосферу соревнований. В последнее время я отклонил ряд славных предложений, потому что не чувствовал себя готовым", - сказал он.