Легендарный футболист заплатит комический штраф, чтобы вернуть свой паспорт

Новости спорта:Бразильский экс-футболист каталонской Барселоны Роналдиньо должен выплатить штраф в размере более миллиона долларов.

Экс-хавбек ПСЖ, Барселоны, Милана и сборной Бразилии Роналдиньо сможет получить свой паспорт, который у него изъяли еще в прошлом году из-за невыплаты штрафа за нанесенный ущерб окружающей среде.

39-летний бразилец и его брат заплатят штраф в размере 1,5 млн долларов США, после чего дело против них будет закрыто. Они должны это сделать до 1 октября, сообщает AS.

Инцидент произошел еще в 2015 году – тогда Роналдиньо с братом вопреки установленному законом порядку построили платформу для рыбалки и пристани для судов в городе Порту-Аллегри. Кроме паспортов, суд арестовал некоторые активы знаменитого экс-футболиста.