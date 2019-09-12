Коноплянка рассказал, как проходит его адаптация в Шахтере

Новости спорта:Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал свою адаптацию в новом клубе.

Вингер сборной Украины стал одним из приобретений дончан этим летним трансферным окном. Коноплянка отмечает, что очень легко влился в коллектив.

"Никакой адаптации нет. На самом деле, я зашел как к себе домой. Мораес, Тайсон, Марлос — они меня познакомили со всеми бразильцами. Это очень добрые и открытые люди. На английском кто-то говорит. Понятно, что все на португальском. Я стараюсь свой испанский вспомнить, получается общаться.

Что касается украинцев, то это моя семья — сборная Украины. Не могу кого-то выделить, потому что со всеми в хороших отношениях".

Ранее Евгений Коноплянка вместе с Витао сошлись на мнении, что звание лучшего игрока по версии УЕФА в прошлом сезоне заслужил Ван Дейк.