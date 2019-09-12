Хавбек Арсенала: Обамеянга можно сравнить с Роналду

Новости спорта:Испанский полузащитник Даниель Себальос поделился своим мнением об игре лидеров лондонского Арсенала.

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», поделился мнением о форвардах «канониров».

«У нас очень хорошая, компактная команда. Три парня, играющих в атаке, действительно делают разницу. Пьера-Эмерика Обамеянга можно сравнить с Криштиану Роналду времён «Реала», в том смысле, что он играет близко к воротам и всегда нацелен на гол. Он очень важен для нас.

Николя Пепе очень прямолинеен. Что касается Александра Ляказетта, то я считаю его лучшим игроком. Он прекрасно понимает игру. Когда Ляказетт готов на 100 процентов, он приносит команде много пользы», — приводит слова Себальоса The Guardian.

«Арсенал», набрав 7 очков в 4 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.