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Хавбек Арсенала: Обамеянга можно сравнить с Роналду

Хавбек Арсенала: Обамеянга можно сравнить с Роналду
18:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский полузащитник Даниель Себальос поделился своим мнением об игре лидеров лондонского Арсенала.

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», поделился мнением о форвардах «канониров».

«У нас очень хорошая, компактная команда. Три парня, играющих в атаке, действительно делают разницу. Пьера-Эмерика Обамеянга можно сравнить с Криштиану Роналду времён «Реала», в том смысле, что он играет близко к воротам и всегда нацелен на гол. Он очень важен для нас.

Николя Пепе очень прямолинеен. Что касается Александра Ляказетта, то я считаю его лучшим игроком. Он прекрасно понимает игру. Когда Ляказетт готов на 100 процентов, он приносит команде много пользы», — приводит слова Себальоса The Guardian.

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«Арсенал», набрав 7 очков в 4 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Криштиану Роналду, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг, Даниель Себальос.
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