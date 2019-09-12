Новичок Шахтера думал, что Коноплянка пришел в донецкий клуб из Эвертона

Новости спорта:Бразильский защитник Шахтера Витао перепутал клуб, откуда в стан "горняков" перебрался Евгений Коноплянка.

В четверг, 12-го сентября, дончане представили общественности Витао и Коноплянку. Как принято в таких случаях, игроки ответили на вопросы журналистов. Евгений Коноплянка признался, что не знает из какой команды перешел бразилец.

"Начал изучать Витао, когда сидел в кабинете Сергея Палкина. Так получилось, что мы в один день подписали контракт. На самом деле, я шучу, знаю, что он из Бразилии. Не буду скрывать, не знаю откуда конкретно. Это то же самое, если задать этот вопрос Витао".

Бразилец, в свою очередь, попытался вспомнить бывший клуб Евгения Коноплянки и назвал английский Эвертон. Видимо, бразильца сбил с толку тот же цвет формы, что и у Шальке.

Ранее Витао, капитан молодежной сборной Бразилии, заявил, что следил за Шахтером и хотел выступать за дончан.