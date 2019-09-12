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Четверг, 12.09.2019
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Новичок Шахтера думал, что Коноплянка пришел в донецкий клуб из Эвертона

Новичок Шахтера думал, что Коноплянка пришел в донецкий клуб из Эвертона
21:59 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский защитник Шахтера Витао перепутал клуб, откуда в стан "горняков" перебрался Евгений Коноплянка.

В четверг, 12-го сентября, дончане представили общественности Витао и Коноплянку. Как принято в таких случаях, игроки ответили на вопросы журналистов. Евгений Коноплянка признался, что не знает из какой команды перешел бразилец.

"Начал изучать Витао, когда сидел в кабинете Сергея Палкина. Так получилось, что мы в один день подписали контракт. На самом деле, я шучу, знаю, что он из Бразилии. Не буду скрывать, не знаю откуда конкретно. Это то же самое, если задать этот вопрос Витао".

Бразилец, в свою очередь, попытался вспомнить бывший клуб Евгения Коноплянки и назвал английский Эвертон. Видимо, бразильца сбил с толку тот же цвет формы, что и у Шальке.

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Ранее Витао, капитан молодежной сборной Бразилии, заявил, что следил за Шахтером и хотел выступать за дончан.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка, Витао.
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