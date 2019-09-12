Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

Легенда белорусского футбола рассказал, почему не заиграл в Барселоне

Легенда белорусского футбола рассказал, почему не заиграл в Барселоне
17:58 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист Барселоны Александр Глеб рассказал, почему не сложилось у него в каталонском клубе.

Бывший футболист лондонского "Арсенала", "Барселоны", "Крыльев Советов" и БАТЭ Александр Глеб вспомнил былое.

- Английская лига - это топ из топов. Для своих они делают все, чтобы ты думал только об игре, о футболе. Даже собственное такси в "Арсенале" было, если нужно жене куда-то съездить. Чтобы не ты этим занимался. А как они болеют!

Не стал Глеб скрывать, что одно время сильно жалел о переходе в "Барселону", но с годами понял собственные просчеты.

В АПЛ намерены расширить использование системы VAR

- Наверное, сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли определенные события, я был слишком нервным, никого не слушал. Гвардиола говорит мне: "Учи испанский!", а я в ответ осознанно агрессивно веду себя. Ну, какой тренер такое терпеть станет. Тем более в "Барселоне"!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Александр Глеб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь