Легенда белорусского футбола рассказал, почему не заиграл в Барселоне

Новости спорта:Бывший футболист Барселоны Александр Глеб рассказал, почему не сложилось у него в каталонском клубе.

Бывший футболист лондонского "Арсенала", "Барселоны", "Крыльев Советов" и БАТЭ Александр Глеб вспомнил былое.

- Английская лига - это топ из топов. Для своих они делают все, чтобы ты думал только об игре, о футболе. Даже собственное такси в "Арсенале" было, если нужно жене куда-то съездить. Чтобы не ты этим занимался. А как они болеют!

Не стал Глеб скрывать, что одно время сильно жалел о переходе в "Барселону", но с годами понял собственные просчеты.

- Наверное, сам виноват. В силу того, что в моей личной жизни произошли определенные события, я был слишком нервным, никого не слушал. Гвардиола говорит мне: "Учи испанский!", а я в ответ осознанно агрессивно веду себя. Ну, какой тренер такое терпеть станет. Тем более в "Барселоне"!