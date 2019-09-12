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Коноплянка объяснил, почему выбрал в Шахтере 15-й номер (Видео)

Коноплянка объяснил, почему выбрал в Шахтере 15-й номер (Видео)
19:09 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему он решил выбрать себе 15-й номер в донецком Шахтере.

Полузащитник Шахтера на своей презентации рассказал, почему его выбор пал именно на 15-й игровой номер.

"Я перешел в Шахтер в последний день трансферного окна, поэтому не было много вариантов с выбором номера. Взял максимально низкий, потому что дальше там оставались 73-й и так далее. Для меня номер не так важен. Если бы предложили 10-й, я бы сказал – давайте.

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Шутил относительно этого с Мораесом. Говорил, чтобы он был спокоен по этому поводу, главное, чтобы мы забивали и играли", – рассказал Коноплянка клубном YouTube-каналу.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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