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Игуаин рассказал о причинах смены номера в Ювентусе

Игуаин рассказал о причинах смены номера в Ювентусе
19:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал, почему решил продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, в интервью Sky Sport Italia, заявил, что он очень рад, что смог остаться в составе чемпиона Италии.

"Как только я вернулся в Турин, я сразу понял, что хочу остаться здесь. Честно говоря, мне никто ничего не обещал, когда я приехал сюда. Я просто начал работать, чтобы доказать свою ценность.

Я решил изменить свой номер с 9-го на 21-й. Именно в это число родилась моя дочь, я уверен, что это будет приносить мне удачу. Она будет со мной во время каждого матча", - заявил аргентинец.

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В стартовых двух турах Серии А, Игуаин дважды выходил в старте и забил 1 гол.

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ФК Ювентус, Гонсало Игуаин, Футбол, Новости футбола.
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