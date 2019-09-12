Экс-игрок Челси - о переходе в Карабах: Тут все первоклассно

Новости спорта:Боснийский вратарь Асмир Бегович рассказал, как ему живется и играется в Азербайджане.

Новоиспеченный вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Асмир Бегович прокомментировал свой переход на правах аренды в стан "скакунов".

"Наконец-то, у меня все решилось. Предыдущие дни я не знал, как все будет. Первые впечатления? Тут все первоклассно. Я очень рад всему. Люди в клубе делают все возможное, чтобы помочь мне адаптироваться. Они действительно здесь как одна большая семья. И город красивый. Я уверен, это будет прекрасным эпизодом в моей жизни.

Вопрос с "Карабахом" реализовался очень быстро. Были варианты и с другими клубами. Но нужно сказать, что азербайджанский был самым решительным и конкретным. Учитывая всю ситуацию, этот переход мне показался очень хорошим вариантом.

В конце концов, "Карабах" – серьезный клуб с традициями, который всегда борется за трофеи и постоянно выступает в основной сетке еврокубков. Моя работа теперь в том, чтобы оправдать оказанное доверие".