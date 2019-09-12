Скачать
Четверг, 12.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

Экс-звезда сборной Голландии: Ван Дейк не является лучшим игроком в мире

Экс-звезда сборной Голландии: Ван Дейк не является лучшим игроком в мире
22:09 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист мадридского Реала Рафаэль ван дер Ваарт не считает защитника Ливерпуля одним из лучших игроков мира.

Легенда сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт назвал свою версию топ-игроков.

"Ван Дейк не является лучшим игроком в мире, но он особенный.

Лионель Месси и Криштиану Роналду – вот лучшие, но с другой стороны, нельзя сравнивать защитников с нападающими", – цитирует слова ван дер Ваарта Tuttomercatoweb.

С годами только лучше: феноменальная статистика Роналду в сборной Португалии

Напомним, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов и занял второе место в АПЛ. За свой вклад в успех мерсисайдцев 28-летний голландец удостоился звания лучшего игрока ЛЧ сезона 2018/19. Также Вирджил является одним из главных претендентов на "Золотой мяч".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Рафаэль ван дер Ваарт, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 СМИ: лидеры Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь