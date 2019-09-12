Экс-звезда сборной Голландии: Ван Дейк не является лучшим игроком в мире

Новости спорта:Бывший футболист мадридского Реала Рафаэль ван дер Ваарт не считает защитника Ливерпуля одним из лучших игроков мира.

Легенда сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт назвал свою версию топ-игроков.

"Ван Дейк не является лучшим игроком в мире, но он особенный.

Лионель Месси и Криштиану Роналду – вот лучшие, но с другой стороны, нельзя сравнивать защитников с нападающими", – цитирует слова ван дер Ваарта Tuttomercatoweb.

Напомним, защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк в прошлом сезоне победил в Лиге чемпионов и занял второе место в АПЛ. За свой вклад в успех мерсисайдцев 28-летний голландец удостоился звания лучшего игрока ЛЧ сезона 2018/19. Также Вирджил является одним из главных претендентов на "Золотой мяч".