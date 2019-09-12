Дани Алвес объяснил, почему отклонил предложения Барселоны и Ювентуса

Новости спорта:Бразильский футболист Дани Алвес прокомментировал свой переход в Сан-Пауло.

Новичок "Сан-Паулу" Дани Алвес рассказал о том, к каким клубам он мог примкнуть этим летом, перейдя в статусе свободного агента.

"Я вполне мог вернуться в "Ювентус". Либо же в "Барселону". Однако я начал задавать вопрос, что даст мне этот переход, как часто я буду выходить в основе.

Я выбрал "Сан-Паулу" потому что я буду играть здесь часто. Моя цель - сыграть на чемпионате мира в 2022 году и я уверен, что смогу пробиться в команду", - цитирует слова игрока Tribune Player.

Напомним, что летом Алвес был признан лучшим игроком кубка Америки.