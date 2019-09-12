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Лучший бомбардир в истории футбола среди сборных: Роналду превзойдет меня

Лучший бомбардир в истории футбола среди сборных: Роналду превзойдет меня
21:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лучший в истории бомбардир среди национальных сборных Али Даеи не сомневается, что Роналду превзойдет его рекорд.

Бывший форвард национальной команды Ирана Али Даеи выразил уверенность, что португалец Криштиану Роналду сможет побить его рекорд по количеству голов в составе сборной.

«Я думаю, Криштиану забьёт мои 109 голов. Он отличный футболист, и я думаю, что это случится. Это часть футбола. Все рекорды существуют для того, чтобы их бить. Повторюсь, он является отличным игроком», — приводит слова Даеи A Bola.

С годами только лучше: феноменальная статистика Роналду в сборной Португалии

Даеи является лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных. В 149 матчах за сборную Ирана он забил 109 мячей. На счету Роналду 93 результативных удара в 159 матчах за национальную команду Португалии. Соответственно, чтобы превзойти результат иранца 34-летнему португальцу нужно забить 17 мячей.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Али Даеи.
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