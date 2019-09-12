Экс-игрок Динамо: В Бельгии играть легче, чем в УПЛ

Новости спорта:Форвард сборной Украины Роман Яремчук сравнил уровень чемпионатов Украины и Бельгии.

Нападающий «Генка» и сборной Украины Роман Яремчук сравнил чемпионат Бельгии с УПЛ:

«На Украину не смотрят, как на рынок, чтобы брать молодых, потом перепродавать. Больше Европа, Бельгия. Они берут молодых, перепродают, делают бизнес, а Украина как-то отошла в сторону.

Не такой сильно тактический там футбол, если, например, со сборной сравнивать, но очень физический, на выносливость. Если ты не готов физически, тебе будет очень сложно. Открытый футбол, много моментов и возможностей себя проявить.

Легче играть, чем в Украине, где команды закрываются, как против «Динамо». Что ты покажешь? Десять человек в штрафной – без шансов».

Ранее Яремчук рассказал о том, как игроки «Динамо» реагируют на критику.