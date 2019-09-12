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Зидан теряет влияние в Реале: француз рискует потерять работу

Зидан теряет влияние в Реале: француз рискует потерять работу
21:54 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Возвращение Зинедина Зидана в мадридский Реал стало не столь успешным, как первый приход.

Старт сезона у мадридского "Реала" не удался. В трех стартовых турах команда смогла одержать лишь одну победу. Также не лучшие дела у их главного тренера.

Как сообщает AS, Зидан начинает терять свой неприкосновенный статус в "Реале". Вопросы вызывает сомнительная трансферная кампания. Болельщики недовольны тем, что команду покинул Кейлор Навас, который был основным вратарем и помог команде три раза выиграть Лигу Чемпионов.

Также вопросы вызывает форма Винисиуса. Именно с тренерской работой Зидана связывают падения формы талантливого бразильца. Винисиуса считают главной будущей звездой "сливочных".

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Напомним, что Зидан, после закрытия трансферного окна, был крайне недоволен тем, что клуб не смог подписать Поля Погба. Для француза именно полузащитник "МЮ" был главной целью.

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ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
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