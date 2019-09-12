Зидан теряет влияние в Реале: француз рискует потерять работу

Новости спорта:Возвращение Зинедина Зидана в мадридский Реал стало не столь успешным, как первый приход.

Старт сезона у мадридского "Реала" не удался. В трех стартовых турах команда смогла одержать лишь одну победу. Также не лучшие дела у их главного тренера.

Как сообщает AS, Зидан начинает терять свой неприкосновенный статус в "Реале". Вопросы вызывает сомнительная трансферная кампания. Болельщики недовольны тем, что команду покинул Кейлор Навас, который был основным вратарем и помог команде три раза выиграть Лигу Чемпионов.

Также вопросы вызывает форма Винисиуса. Именно с тренерской работой Зидана связывают падения формы талантливого бразильца. Винисиуса считают главной будущей звездой "сливочных".

Напомним, что Зидан, после закрытия трансферного окна, был крайне недоволен тем, что клуб не смог подписать Поля Погба. Для француза именно полузащитник "МЮ" был главной целью.