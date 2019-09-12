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Реал принял решение сменить название стадиона

Реал принял решение сменить название стадиона
22:02 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский клуб Реал Сосьедад решил сменить название своего домашнего стадиона.

Реал Сосьедад продал права на название своего стадиона страховой компании Реале Сегурос, и теперь Аноэта будет называться Реале Арена — сообщил официальный сайт клуба.

Президенты Реал Сосьедад Хокин Аперибай и Реале Сегурос Игнасио Марискаль подписали соглашение, которое включает не только право назвать стадион, но и обязанность завершить генеральную реконструкцию арены к концу 2019 года.

Сотрудничество Реале Сегурос и Реал Сосьедад длится с 2012 года, и за это время, по словам президента футбольного клуба, они стали одной семьей.

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Аноэта была открыта в 1993 году и вмещала 32 000 зрителей (после установки индивидуальных сидений вместительность сократилась до 26 800), а после реконструкции расширится до 42 300.

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Футбол, Чемпионат Испании, ФК Реал Сосьедад, Новости футбола.
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