Реал принял решение сменить название стадиона

Новости спорта:Испанский клуб Реал Сосьедад решил сменить название своего домашнего стадиона.

Реал Сосьедад продал права на название своего стадиона страховой компании Реале Сегурос, и теперь Аноэта будет называться Реале Арена — сообщил официальный сайт клуба.

Президенты Реал Сосьедад Хокин Аперибай и Реале Сегурос Игнасио Марискаль подписали соглашение, которое включает не только право назвать стадион, но и обязанность завершить генеральную реконструкцию арены к концу 2019 года.

Сотрудничество Реале Сегурос и Реал Сосьедад длится с 2012 года, и за это время, по словам президента футбольного клуба, они стали одной семьей.

Аноэта была открыта в 1993 году и вмещала 32 000 зрителей (после установки индивидуальных сидений вместительность сократилась до 26 800), а после реконструкции расширится до 42 300.