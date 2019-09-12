Боруссия Д - Барселона: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Букмекеры оценили шансы Барселоны и Боруссии Дортмунд на победу в очном противостоянии в рамках Лиги чемпионов.

Барселона сыграет на выезде с дортмундской Боруссией в первом матче группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Поединок состоится в Дортмунде на Сигнал Идуна Парк во вторник, 17 сентября, в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры оценили шансы команд на победу и преимущество отдали каталонскому клубу. Так, на успех хозяев арены можно сделать ставку с коэффициентом 3.24, в то время, как поставить на Барселону можно с коэффициентом 2.20. Ничейный результат оценили в 3.84.

В своей истории команды встречались дважды - в рамках Суперкубка УЕФА. Свой домашний поединок Барселоны выиграла, а на выезде добыла ничью. Предстоящий матч станет третьим в статистике встреч команд.