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Тоттенхэм готовит новый контракт Эриксену с существенно увеличенной зарплатой

Тоттенхэм готовит новый контракт Эриксену с существенно увеличенной зарплатой
10:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может продлить свой контракт с лондонским Тоттенхэмом.

«Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему хочет сохранить в своих рядах полузащитника Кристиана Эриксена, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Лондонцы предложили 27-летнему футболисты новое соглашение сроком на пять лет с заработной платой € 7,5 млн в год. Об этом в социальной сети сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Переговоры между сторонами продолжаются, при этом за ситуацией следят «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Атлетико» и «Интер».

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Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В минувшее трансферное окно датским футболистом интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но Эриксен в итоге остался в стане «шпор».

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Кристиан Эриксен.
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