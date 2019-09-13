Тоттенхэм готовит новый контракт Эриксену с существенно увеличенной зарплатой

Новости спорта:Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен может продлить свой контракт с лондонским Тоттенхэмом.

«Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему хочет сохранить в своих рядах полузащитника Кристиана Эриксена, который по окончании сезона может стать свободным агентом.

Лондонцы предложили 27-летнему футболисты новое соглашение сроком на пять лет с заработной платой € 7,5 млн в год. Об этом в социальной сети сообщил журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Переговоры между сторонами продолжаются, при этом за ситуацией следят «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Атлетико» и «Интер».

Действующий контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В минувшее трансферное окно датским футболистом интересовались «Реал» и «Манчестер Юнайтед», но Эриксен в итоге остался в стане «шпор».