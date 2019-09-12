Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)

Гол украинского вингера Андрея Ярмоленко в ворота Норвича в 4-м туре АПЛ признан лучшим голом Вест Хэма в августе.
Футболист удачно принял мяч в штрафной и расстрелял голкипера соперников.
The story. The goal. The celebration.
There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... pic.twitter.com/cm5TCHoiqf
— West Ham United (@WestHam) September 12, 2019
Стоит отметить, что Андрей смог отличиться во втором для себя матче. До этого футболист долгое время не играл из-за травмы.
Напомним, ранее Ярмоленко заявил, что Вест Хэм должен финишировать в первой шестерке АПЛ.