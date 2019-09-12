Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)

Новости спорта:Нападающий сборной Украины Андрея Ярмоленко признан автором лучшего гола Вест Хэма по итогам августа.

Гол украинского вингера Андрея Ярмоленко в ворота Норвича в 4-м туре АПЛ признан лучшим голом Вест Хэма в августе.

Футболист удачно принял мяч в штрафной и расстрелял голкипера соперников.

The story. The goal. The celebration. There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... pic.twitter.com/cm5TCHoiqf — West Ham United (@WestHam) September 12, 2019

Стоит отметить, что Андрей смог отличиться во втором для себя матче. До этого футболист долгое время не играл из-за травмы.

Напомним, ранее Ярмоленко заявил, что Вест Хэм должен финишировать в первой шестерке АПЛ.