Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)

Гол украинского вингера Андрея Ярмоленко в ворота Норвича в 4-м туре АПЛ признан лучшим голом Вест Хэма в августе.

Футболист удачно принял мяч в штрафной и расстрелял голкипера соперников.

The story. The goal. The celebration.

There was only ever going to be one winner of our August Goal of the Month... pic.twitter.com/cm5TCHoiqf

— West Ham United (@WestHam) September 12, 2019