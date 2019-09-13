Форварда сборной Украины прооперировали в Турции

Новости спорта:Артем Кравец, выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор", выбыл из строя на неопределенное время.

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец, выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор", выбыл из строя на неопределенное время. 30-летний нападающий перенес операцию по удалению грыжи, сообщает турецкое издание Timeturk.

По данным турецких журналистов, к хирургическому вмешательству привела травма, полученная форвардом в начале сезона во время тренировочного сбора: футболист столкнулся с вратарем Эраем Ишчаном.

"Наш игрок Артем Кравец с диагнозом поясничная дископатия проходит лечение после хирургического вмешательства. Мы ожидаем, что наш игрок вернется на поле как можно быстрее", - заявили в "Кайсериспоре".

Насколько затянется восстановление Артема Кравца, пока не ясно, но в заявке на субботний матч с "Антальяспором", за который выступает украинский аргентинец Густаво Бланко-Лещук, Кравец не значится.