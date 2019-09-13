Топ-клубы европейского футбола начали борьбу за юного таланта Бундеслиги

Новости спорта:Молодой атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавертц в ближайшем будущем может оказаться в составе одного из грандов мирового футбола.

Юный игрок "Байера" Кай Хавертц сейчас является одним из самых талантливых игроков мира. Уже сейчас топ клубы готовы выстроиться в очередь за немцом.

Как сообщает SportBILD, сейчас на игрока претендуют "Бавария", "Барселона" и "Реал". Три гиганта европейского футбола готовы подписать футболиста следующим летом.

Также у Кая есть вариант с "Боруссией", но он не хотел бы переходить в клуб из Дортмунда.

Хавертц выступает за "Байер" с 2016 года. За это время он отыграл 89 матчей и забил 25 голов. Также у 20-летнего полузащитника есть в активе 3 игры за сборную Германии.