Топ-клубы европейского футбола начали борьбу за юного таланта Бундеслиги

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11:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Молодой атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хавертц в ближайшем будущем может оказаться в составе одного из грандов мирового футбола.

Юный игрок "Байера" Кай Хавертц сейчас является одним из самых талантливых игроков мира. Уже сейчас топ клубы готовы выстроиться в очередь за немцом.

Как сообщает SportBILD, сейчас на игрока претендуют "Бавария", "Барселона" и "Реал". Три гиганта европейского футбола готовы подписать футболиста следующим летом.

Также у Кая есть вариант с "Боруссией", но он не хотел бы переходить в клуб из Дортмунда.

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Хавертц выступает за "Байер" с 2016 года. За это время он отыграл 89 матчей и забил 25 голов. Также у 20-летнего полузащитника есть в активе 3 игры за сборную Германии.

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ФК Бавария, ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Кай Хавертц.
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