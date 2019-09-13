Легионер Шахтера: Динамо примерно одного уровня с Зарей и Александрией

Новости спорта:Тете высказался касательно уровня клубов украинской Премьер-лиги

Бразильский хавбек донецкого Шахтера Тете высказался касательно уровня клубов украинской Премьер-лиги, поставив Динамо, Зарю и Александрию на один уровень.

"Уверен, перенесись Шахтер в чемпионат Бразилии, мы бы и там стали чемпионами.

Динамо — команда с именем. Возможно, они переживают не лучший момент, но нам не стоит расслабляться. Заря и Александрия ни в чем не уступают Динамо. Думаю, они примерно одного уровня", - приводит слова футболиста журнал Футбол.

Ранее Тете рассказал, что ему больше всего понравилось в столице Украины - Киеве, а также поведал о том, как прошла его адаптация.