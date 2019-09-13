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Пятница, 13.09.2019
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Легионер Шахтера: Динамо примерно одного уровня с Зарей и Александрией

Легионер Шахтера: Динамо примерно одного уровня с Зарей и Александрией
11:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Тете высказался касательно уровня клубов украинской Премьер-лиги

Бразильский хавбек донецкого Шахтера Тете высказался касательно уровня клубов украинской Премьер-лиги, поставив Динамо, Зарю и Александрию на один уровень.

"Уверен, перенесись Шахтер в чемпионат Бразилии, мы бы и там стали чемпионами.

Динамо — команда с именем. Возможно, они переживают не лучший момент, но нам не стоит расслабляться. Заря и Александрия ни в чем не уступают Динамо. Думаю, они примерно одного уровня", - приводит слова футболиста журнал Футбол.

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Ранее Тете рассказал, что ему больше всего понравилось в столице Украины - Киеве, а также поведал о том, как прошла его адаптация.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Тете.
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