Вратарь Барселоны разочарован своей ролью в национальной сборной

Новости спорта:Голкипер каталонской Барселоны Марк-Андре тер Штеген раздосадован своим положением в национальной сборной Германии.

Вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген остался крайне недоволен своей ролью запасного голкипера в национальной команде. 27-летний футболист провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года против команд Нидерландов и Северной Ирландии. Тер Штеген проиграл конкуренцию вратарю «Баварии» Мануэлю Нойеру.

«Не могу найти объяснение этой ситуации, потому как в каждой игре я выкладываюсь по полной и стараюсь сделать решение для тренеров более сложным. Я установил свои приоритеты. Моей целью является стать основным вратарём. В любом случае я стараюсь, но эта поездка в сборную стала для меня тяжёлым ударом», — цитирует тер Штегена T-Online.

Напомним, сборная Германии обыграла Северную Ирландию и возглавила группу С отбора Евро-2020.