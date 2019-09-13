Скачать
Пятница, 13.09.2019
Футбол. Расписание матчей пятницы, 13 сентября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 13 сентября
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ
Шахтер - Заря: анонс и прогноз на центральный матч 7 тура УПЛ
Свитолина сотворила невероятный камбэк на турнире WTA в Китае
Свитолина сотворила невероятный камбэк на турнире WTA в Китае

Безусловно: Венглинский оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020

Безусловно: Венглинский оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
11:50 Сегодня Телеграф zbirna.com/

Новости спорта:Олег Венглинский поделился мнением о шансах национальной команды в отборе на Евро-2020.

Экс-игрок сборной Украины Олег Венглинский в комментарии КОМАНДА1 поделился мнением о шансах национальной команды в отборе на Евро-2020.

- Я не знаю, как нужно постараться, чтобы в нынешней ситуации в отборочной группе, не попасть в финальную часть Евро (улыбается). Уверен, что в последних трех матчах сборной Украины по силам взять очки в каждом из поединков, но самым важным сейчас становится домашний матч с Литвой.

Не в обиду литовцам, но "сине-желтые" просто обязаны побеждать и тогда этого будет достаточно для решения главной задачи. На сегодняшний день сборная Сербии нам не конкурент, а первое место сборная Украины разыграет с португальцами, которых мы принимаем дома.

Легионер Шахтера: Динамо примерно одного уровня с Зарей и Александрией

Но опять же, надеюсь, что к старту этого поединка для команды Андрея Шевченко все будет решено. Я понимаю наставника и футболистов, которые не хотят сглазить, но ситуация складывается таким образом, что и по игре, и по турнирному положению все идет к тому, что наша сборная выйдет на европейский форум. Не вижу ни одной причины, что может этому помешать, - отметил Венглинский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Евро-2020, Олег Венглинский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Привет Ибрагимовичу: вратарь Лестера забил фантастический гол бисиклетой (Видео)
03 Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев
04 Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис
05 Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь