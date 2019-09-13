Безусловно: Венглинский оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020

Новости спорта:Олег Венглинский поделился мнением о шансах национальной команды в отборе на Евро-2020.

Экс-игрок сборной Украины Олег Венглинский в комментарии КОМАНДА1 поделился мнением о шансах национальной команды в отборе на Евро-2020.

- Я не знаю, как нужно постараться, чтобы в нынешней ситуации в отборочной группе, не попасть в финальную часть Евро (улыбается). Уверен, что в последних трех матчах сборной Украины по силам взять очки в каждом из поединков, но самым важным сейчас становится домашний матч с Литвой.

Не в обиду литовцам, но "сине-желтые" просто обязаны побеждать и тогда этого будет достаточно для решения главной задачи. На сегодняшний день сборная Сербии нам не конкурент, а первое место сборная Украины разыграет с португальцами, которых мы принимаем дома.

Но опять же, надеюсь, что к старту этого поединка для команды Андрея Шевченко все будет решено. Я понимаю наставника и футболистов, которые не хотят сглазить, но ситуация складывается таким образом, что и по игре, и по турнирному положению все идет к тому, что наша сборная выйдет на европейский форум. Не вижу ни одной причины, что может этому помешать, - отметил Венглинский.