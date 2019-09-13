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Легендарный голландский футболист отказался от должности в МЮ

Легендарный голландский футболист отказался от должности в МЮ
12:53 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голландский вратарь Эдвин ван дер Сар отказался от предложенной должности в Манчестер Юнайтед.

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар объявил, что планирует остаться в "Аяксе" и не станет техническим директором английского клуба.

"Красные дьяволы" усердно ищут на эту должность кандидата, который бы хорошо знал культуру клуба, но в настоящий момент голландец не заинтересован в этой возможности.

"Мне нравится работать в "Аяксе". Я являюсь генеральным директором, и моя задача - вернуть клуб на высший уровень в Европе. В прошлом сезоне мы смогли прикоснуться к нему, и теперь мы должны сделать все, чтобы удержать его", - заявил английскими СМИ 48-летний экс-вратарь, который выигрывал Лигу чемпионов и в составе "Аякса", и вместе с "Манчетсер Юнайтед".

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Стало известно, что бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра, который летом завершил игровую карьеру, войдет в тренерский штаб молодежной команды МЮ. При этом 38-летний ветеран будет учиться и получать тренерскую лицензию.

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Все по теме:

ФК Аякс, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола, Эдвин ван дер Сар.
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