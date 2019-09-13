Одного дедлайна мало: Ман Сити намерен реформировать регламент АПЛ

Новости спорта:Действующие чемпионы Англии не совсем довольны действующим регламентом турнира.

Руководство "горожан" желает ввести два трансферных дедлайна для английских клубов – видимо, "небесно-голубые" хотят иметь больше возможностей для усиления состава.

По информации Daily Mail, "горожане" предлагают оставить дедлайн за день до старта АПЛ, а также разрешить английским клубам покупать футболистов из других чемпионатов в последний день межсезонья для всей Европы. Два дэдлайна позволят коллективам Туманного Альбиона вести равную конкуренцию с европейскими клубами.

Смысл в том, чтобы английские клубы могли компенсировать потерю исполнителей, которые уйдут в период от старта чемпионата до окончания трансферного окна.

Концепция будет рассмотрена на заседании в ноябре, а окончательно за решение проголосуют в феврале. Будем наблюдать.