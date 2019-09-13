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ПФК Львов объявил о подписании воспитанника Динамо

ПФК Львов объявил о подписании воспитанника Динамо
13:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

ПФК Львов на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Люлькой.

Договор воспитанника столичного Динамо рассчитан на год. Во Львове он будет выступать под 90-м номером.

Прошлый сезон Люлька провел в составе Десны, за которую сыграл в 14 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

До этого защитник выступал за Черноморец, чешский Слован и Говерлу, а также приглашался в молодежную сборную Украины.

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Сергей получит возможность дебютировать за новую команду 15 сентября, когда Львов на выезде сыграет с Колосом.

Напомним, на неделе львовяне сменили главного тренера: место прежнего наставника Богдана Блавацкого занял Владимир Мазяр, до недавнего времени работавший с Горняком-Спорт.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Черноморец, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Сергей Люлька.
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