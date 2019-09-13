ПФК Львов объявил о подписании воспитанника Динамо

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ПФК Львов на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Люлькой.

Договор воспитанника столичного Динамо рассчитан на год. Во Львове он будет выступать под 90-м номером.

Прошлый сезон Люлька провел в составе Десны, за которую сыграл в 14 матчах во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

До этого защитник выступал за Черноморец, чешский Слован и Говерлу, а также приглашался в молодежную сборную Украины.

Сергей получит возможность дебютировать за новую команду 15 сентября, когда Львов на выезде сыграет с Колосом.

Напомним, на неделе львовяне сменили главного тренера: место прежнего наставника Богдана Блавацкого занял Владимир Мазяр, до недавнего времени работавший с Горняком-Спорт.