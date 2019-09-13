Звездный новичок Витао дебютировал за Шахтер

Новости спорта:Бразилец дебютировал в футболке "горняков".

Сегодня капитан молодежной сборной Бразилии Витао дебютировал в составе донецкого "Шахтера". Бразильский защитник появился в стартовом составе "горняков" на матч команд команд U-21 против луганской "Зари"

Витао играет в центре обороны с Валерием Бондарем. Пока украино-бразильская пара оборонцев не дала создать опасности возле ворот "горняков" футболистам луганского клуба.

В матче дублирующих составов Зари и Шахтера завершился первый тайм, счет после первой половины игры ничейный - 0:0.

Напомним, Витао перешел в Шахтер в последний день трансферного окна из бразильского Палмейраса.

Ранее Сергей Палкин рассказал детали перехода Витао в донецкий Шахтер.