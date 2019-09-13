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Звездный новичок Витао дебютировал за Шахтер

Звездный новичок Витао дебютировал за Шахтер
13:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Бразилец дебютировал в футболке "горняков".

Сегодня капитан молодежной сборной Бразилии Витао дебютировал в составе донецкого "Шахтера". Бразильский защитник появился в стартовом составе "горняков" на матч команд команд U-21 против луганской "Зари"

Витао играет в центре обороны с Валерием Бондарем. Пока украино-бразильская пара оборонцев не дала создать опасности возле ворот "горняков" футболистам луганского клуба.

В матче дублирующих составов Зари и Шахтера завершился первый тайм, счет после первой половины игры ничейный - 0:0.

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Напомним, Витао перешел в Шахтер в последний день трансферного окна из бразильского Палмейраса. 

Ранее Сергей Палкин рассказал детали перехода Витао в донецкий Шахтер.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Витао.
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