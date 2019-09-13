Лидеры МЮ пропустят матч 5-го тура АПЛ против Лестера

Новости спорта:Футболисты сборной Франции Поль Погба и Антони Марсьяль пропустят поединок пятого тура чемпионата Англии по футболу.

Полузащитник Поль Погба и нападающий Антони Марсьяль из-за травм не сыграют в матче пятого тура Премьер лиги.

Об этом сообщил главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер, слова которого приводит официальный сайт клуба.

"Манчестер Юнайтед" в очередном туре АПЛ сыграет "Лестером". Этот матч пройдет в субботу, 14 сентября на "Олд Траффорд". После четырех игр "красные дьяволы" занимают только восьмое место в турнирной таблице Премьер лиги.

Ранее, напомним, стало известно, что бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра, который летом завершил игровую карьеру, войдет в тренерский штаб молодежной команды "Манчестер Юнайтед". При этом 38-летний ветеран будет учиться и получать тренерскую лицензию.