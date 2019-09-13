Футболисты Реала призывают руководство клуба приобрести хавбека сборной Франции

Новости спорта:Футболисты сборной Бельгии Тибо Куртуа и Эден Азар желают видеть в составе мадридского Реала Н’Голо Канте.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа и его партнер по команде нападающий Эден Азар хотят видеть в клубе своего бывшего одноклубника полузащитника Н’Голо Канте, выступающего за «Челси».

Как сообщает The Athletic, бельгийцы настаивают на приобретении 28-летнего футболиста. Также в беседе со своими друзьями Куртуа и Азар выразили мнение, что француз является тем игроком, которого не хватает «сливочным».

При этом, по словам источника, «Реалу» будет нелегко приобрести Канте, поскольку его контракт действует до лета 2023 года и у «Челси» нет никакой необходимости его продавать.

Канте перешёл в «Челси» летом 2016 года и за три года завоевал с клубом титул чемпиона Англии, Кубок страны и трофей Лиги Европы.