Александрия - Гент: информация о билетах на матч Лиги Европы

Новости спорта:3 октября Александрия проведет свой первый домашний матч в Лиге Европы 2019/2020.

Стартовала онлайн продажа билетов на первый домашний матч футбольного клуба “Александрия” в групповой стадии Лиги Европы сезона-2019/20.

Поединок “Александрия” – “Гент” (Бельгия) состоится 3 октября на стадионе “Арена Львов” во Львове и начнется в 19.55. Об этом сообщает официальный сайт ФК “Александрия”.

Стоимость билетов стартует от 50 грн.

Информация о продаже билетов в кассах стадиона появится позднее.

Как сообщалось, по итогам жеребьевки, состоявшейся 30 августа в Монако, "Александрия" в квартете I составит компанию "Вольфсбургу", "Генту" и "Сент-Этьену". На групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга, матчи запланированы на 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября и 12 декабря.