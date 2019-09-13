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Зидан может покинуть Реал в ближайшее время

Зидан может покинуть Реал в ближайшее время
15:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Зинедин Зидан потерял доверие среди руководства "сливочных".

Наставник Реала Зинедин Зидан потерял доверие среди руководства "сливочных". Французский наставник вновь поругался с президентом "королевского клуба" - Флорентино Пересом.

Причина в том, что именитый француз затеял большую перестройку в игровых схемах мадридцев, выгнав пару основных игроков Реала в прошлом. Также испортив отношения с Бэйлом и Хамесом, которых Перес покупал за огромные деньги. 

Отныне у Зидана нет неограниченного кредита доверия в клубе, а болельщики уже требуют, чтобы наставник поменял свое отношение к футболистам. На это повлияли плохие результаты, некоторые тактические и технические решения, а также сомнения по поводу формирования состава.

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Фанаты "сливочных" недовольны уходом из клуба молодых талантов Маркоса Льоренте, Серхио Регилона, Дани Себальоса, а последней каплей стал трансфер Кейлора Наваса в ПСЖ. Костариканец был любимцем мадридской публики. 

После возвращения Зидана в марте 2019 года "Реал" одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Руководство "сливочных" рассматривает такие результаты как неудовлетворительные и хочет найти альтернативу тренеру. 

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