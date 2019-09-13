Назван лучший футболист АПЛ по итогам августа

Новости спорта:Финский нападающий Норвича Теэму Пукки признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам августа.

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя футболиста, признанного лучшим в первенстве по итогам августа.

Обладателем приза стал нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки. В прошлом месяце финский футболист принял участие во всех четырёх матчах «канареек» в чемпионате и стал автором 5 голов и 1 результативной передачи.

В списке лучших бомбардиров Премьер-Лиги Пукки в настоящий момент делит второе место с полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом и уступает только его одноклубнику форварду Серхио Агуэро.

После четырёх туров «Норвич», несмотря на результативность Пукки, занимает предпоследнее, 19-е, место в турнирной таблице Премьер-лиги с 3 очками в активе.