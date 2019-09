Назван лучший футболист АПЛ по итогам августа

Английская Премьер-лига в своём официальном «твиттере» огласила имя футболиста, признанного лучшим в первенстве по итогам августа.

Обладателем приза стал нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки. В прошлом месяце финский футболист принял участие во всех четырёх матчах «канареек» в чемпионате и стал автором 5 голов и 1 результативной передачи.

Did someone say #PukkiParty?

Congratulations to @EASPORTSFIFA Player of the Month for August… Teemu Pukki!#PLAwards pic.twitter.com/uvCeRBjnVn

— Premier League (@premierleague) September 13, 2019