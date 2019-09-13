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Барселона - Валенсия: почему "блаугранас" фавориты лишь на бумаге

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Барселона - Валенсия: почему "блаугранас" фавориты лишь на бумаге
12:47 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию анонс центрального поединка 4 тура чемпионата Испании по футболу Барселона - Валенсия.

В субботу, 14 сентября, каталонская Барселона в центральном поединке 4 тура чемпионата Испании по футболу будет играть против Валенсии. Матч пройдет на стадионе "Камп Ноу".

Букмекеры в один голос назвали Барселону явным фаворитом противостояния с Валенсией, но на самом ли деле команда Вальверде бесспорный фаворит этой игры?

Барселона и Валенсия не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Обе команды имеют в своем активе по 4 очка и занимают 8 и 10 места в турнирной таблице. Валенсия стартовала с ничьи на своем поле с Реал Сосьедадом, затем проиграла в гостях Сельте и лишь в последнем туре сумела победить Мальорку. 

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У Барселоны же ситуация следующая: команда Вальверде сначала в первом туре проиграла Атлетику в Бильбао, во втором туре разгромила Бетис у себя дома и в прошлом туре сенсационно потеряла очки с Осасуной в гостях. 

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Проблемы Барселоны связывают с отсутствием травмированных Месси и Суареса. Но дело в том, что и в поединке против Валенсии Месси на поле не выйдет, да и Луис Суарес под большим вопросом. И вот если каталонцы теряли очки без Месси с Осасуной и проигрывали Атлетику, то такие ли явные они фавориты в игре с Валенсией? Это вопрос.

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Последний матч этих команд состоялся в мае в рамках финала Кубка Испании и там Месси играл, но тем не менее, победу одержала Валенсия.

Последние пять матчей Барселоны и Валенсии:

Барселона - Валенсия 1:2

Барселона - Валенсия 2:2

Валенсия - Барселона 1:1

Барселона - Валенсия 2:1

Валенсия - Барселона 0:2

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Котировки букмекеров на этот матч следующие: на победу Барселоны - 1,50, в то время как на триумф Валенсии - 6,50. Коэффициент на ничью в этом поединке - 4,90.

Прогноз от Телеграф Спорт на матч: Барселона - Валенсия 1:1.

Прямую трансляцию поединка Барселона - Валенсия можно будет посмотреть на канале "Футбол 2". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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