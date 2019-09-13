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Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020

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Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020
12:03 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко попала в список фаворитов на победу в чемпионате Европы-2020.

Днями завершились очередные поединки отборочного цикла к чемпионату Европы 2020. Команды-участницы сыграли уже по пять матчей и уже становится понятно, у кого какие шансы попасть на континентальное первенство.

В соответствии с тем, какую игру показывают сборные в поединках отбора к Евро-2020 букмекеры уже начали составлять рейтинг главных фаворитов на победу в ЧЕ-2020.

Примечательным стал тот факт, что в топ-10 претендентов на победу в континентальном первенстве 2020 года попала сборная Украины под руководством Андрея Шевченко.

Топ-10 претендентов на победу в Евро-2020:

1. Сборная Франции - коэффициент на победу - 4,50

2. Сборная Англии - 5,50

3. Сборная Бельгии - 8

4. Сборная Испании - 8

5. Сборная Германии - 8

6. Сборная Нидерландов - 10

7. Сборная Италии - 17

8. Сборная Португалии - 17

9. Сборная Хорватии - 26

10. Сборная Украины - 50

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Попадание сборной Украины в десятку фаворитов не является случайностью или каким-то авансом, напротив, оно абсолютно заслуженное. Команда Шевченко в рамках отбора к Евро-2020 продемонстрировала содержательную и хорошо организованную игру и выиграла 4 из 5 матчей в своей группе, сыграв вничью только с Португалией, и то в выездном поединке. Кроме того, Украина разгромила одного из фаворитов своей группы - команду Сербии со счетом 5:0.

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Андрей Шевченко и его тренерский штаб, полностью изменили структуру игры сборной Украины. Команда под руководством легендарного экс-форварда Милана стала больше атаковать, держать мяч под контролем, создавать максимальное количество голевых возможностей, использовать активный, высокий прессинг.

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Украина больше не играет от обороны, а пытается диктовать свои правила игры на поле. Многие специалисты и тренеры соперников сборной Украины отмечали тот факт, что нынешняя игра украинской команды совершенно отличается от прежней. Это вселяет оптимизм на будущее и если команда не перестанет прогрессировать, то украинские болельщики могут начинать готовиться к покупке билетов на поединки финальной части чемпионата Европы 2020 года.

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Следующий матч отборочного цикла к ЧЕ-2020 сборная Украины сыграет против сборной Литвы 11 октября. Матч пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

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Сборная Украины, Чемпионат Европы, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, ЧЕ-2020, Отбор на Евро-2020.
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