ФИФА расширила женский чемпионат мира по футболу

Новости спорта:Совет ФИФА единогласно проголосовал за предложение увеличить количество команд, которые примут участие в чемпионате мира 2023 года среди женщин.

В финальную часть ЧМ-2023 по футболу среди женских команд попадут не 24, а 32 команды. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Таким образом, у женской сборной Украины по футболу повышаются шансы дебютировать на мундиале. Украинские футболистки пытались пробиться в финал чемпионата мира 6 раз, и, к сожалению, пока этого сделать не удалось. Трижды “сине-желтые” выходили в плей-офф квалификации: в 1999, 2011 и 2015 годах.

Квалификационные матчи ЧМ-2023 по футболу среди женских команд пройдут в 2021-2022 годах.

Напомним, сейчас главная женская футбольная команда Украины принимает участие в отборе Евро-2021. Подопечные Натальи Зинченко выступают в группе I вместе со сборными Германии, Ирландии, Черногории и Греции. Украинки неудачно стартовали в отборочном турнире, уступив во Львове восьмикратным чемпионкам Европы, немкам (0:8), но впереди у них еще 7 поединков.

5 октября команда сыграет против сборной Германии, а 8 октября встретится со сборной Ирландии.