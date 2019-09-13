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Экс-тренер Ювентуса рассказал, в чем сила Роналду

Экс-тренер Ювентуса рассказал, в чем сила Роналду
17:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Массимилиано Аллегри прокомментировал свой уход из туринского Ювентуса.

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал об уходе из туринского клуба, а отметил игру форварда Криштиану Роналду.

«Абсолютно не жалею об уходе из команды… После пяти лет пришло время сделать перерыв. Может быть, руководство поняло это ещё раньше меня. У меня по-прежнему хорошие отношения с Аньелли. Он очень приятный человек со своими взглядами на футбол.

Сила Роналду в ментальности. Ему 34 года, он выигрывал Лигу чемпионов, побеждал в разных первенства, становился обладателем «Золотого мяча», но продолжает находить стимулы, чтобы развиваться. Конечно, техника имеет огромное значение, чтобы быть на очень высоком уровне долго, но самое главное это то, что у тебя в голове", — цитирует Аллегри Padovasport.tv.

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Аллегри возглавлял «Ювентус» с июля 2014 по июнь 2019 года. Под его руководством туринцы пять раз выигрывали Серию Аи 4 раза побеждали в розыгрыше Кубка Италии.

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ФК Ювентус, Футбол, Массимилиано Аллегри, Чемпионат Италии, Новости футбола.
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